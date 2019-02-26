Hasan Ali'nin golünde FB TV spikerlerinin sevinci

Fenerbahçe, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı derbide unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Beşiktaş karşısında ilk 45 dakikalık dilimde varlık gösteremeyen sarı-lacivertliler ikinci devre bambaşka bir görüntü sergiledi.
FB TV SPİKERLERİ BÜYÜK COŞKU YAŞADI
Ersun Yanal'ın yaptığı değişikliklerle oyunun kontrolünü eline alan sarı-lacivertliler, Zajc ve Sadık'ın golleriyle geri dönerken, Hasan Ali'nin şahane vuruşuyla maça denge getirdi.
Hasan Ali'nin golü sonrası FB TV - İZLE
Deneyimli sol bekin kariyerinin en iyi golünü attığı anlarda ise FB TV spikerleri de stüdyoda büyük sevinç yaşadı.