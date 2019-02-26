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Hasan Ali'nin golünde FB TV spikerlerinin sevinci

Fenerbahçe'nin unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı Beşiktaş maçına Hasan Ali'nin golü damga vurdu. Milli sol bekin nefis golünde FB TV sunucuları da kendinden geçti.

Hasan Ali'nin golünde FB TV spikerlerinin sevinci
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Fenerbahçe, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı derbide unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Beşiktaş karşısında ilk 45 dakikalık dilimde varlık gösteremeyen sarı-lacivertliler ikinci devre bambaşka bir görüntü sergiledi.

FB TV SPİKERLERİ BÜYÜK COŞKU YAŞADI

Ersun Yanal'ın yaptığı değişikliklerle oyunun kontrolünü eline alan sarı-lacivertliler, Zajc ve Sadık'ın golleriyle geri dönerken, Hasan Ali'nin şahane vuruşuyla maça denge getirdi.

Hasan Ali'nin golü sonrası FB TV - İZLE

Deneyimli sol bekin kariyerinin en iyi golünü attığı anlarda ise FB TV spikerleri de stüdyoda büyük sevinç yaşadı.

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