Hasan Ali'nin gözyaşları

Sarı-lacivertli ekinin kötü gidişi Akhisarspor karşısında da sürdü. Rakibine 3-0 yenilen Fenerbahçe, 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.
3. GOLDEN SONRA HASAN ALİ YIKILDI
Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Hasan Ali Kaldırım'a dün maç öncesi doğum günü kutlaması yapıldı.
Tecrübeli isim hayatının en özel günlerinden birinde büyük üzüntü yaşadı. Kötü giden takım bir de Akhisar'a 3-0 yenildi ve 16. sıraya geriledi. Ege ekibinin attığı 3. golden sonra ise Hasan Ali Kaldırım gözyaşlarına hakim olamadı.