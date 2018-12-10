Okul maçlarında VAR var

1 3 büyükler zirvenin uzağında kaldı Süper Lig'de uzun yıllar sonra ilk kez 3 büyük takım da kötü performans sergiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kayıplarında VAR'ın da etkili olduğu görülüyor.

2 Hasan Ali'nin gözyaşları Dün 29. yaşını kutlayan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a 3-0 yenilmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

3 Rıdvan Dilmen ile Ümit Özat'tan Ersun Yanal'a tepki Rıdvan Dilmen'den sonra Ümit Özat da Ersun Yanal'ın "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" sözünü sert bir dille eleştirdi.

4 Akhisar-Fenerbahçe maçı capsleri Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a yenilerek küme düşme hattına girmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Fenerbahçe'yle ilgili yapılan capsler.

5 Fenerbahçe'ye Samandıra'da protesto Manisa'dan dönen Fenerbahçe kafilesi, taraftarların protestosuyla karşılaştı. Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın göreve getirilmesini istedi.

6 Libertadores Kupasını River Plate kazandı İspanya'da oynanan Libertadores Kupa Final rövanş maçını River Plate Boca Juniors'ı 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

7 Ali Koç'tan futbolculara: Otobüsle dönüyorsunuz Akhisarspor'a 3-0 kaybedilen maçın ardından soyunma odasına inen Ali Koç, futbolculara, "İstanbul'a otobüsle dönüyorsunuz" dedi.

8 Akhisarspor güle oynaya Fenerbahçe'ye 3 attı Geçtiğimiz sezon finalde Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, ligde rakibini 3-0 mağlup etti ve İstanbul'a eli boş yolladı.

9 Fenerbahçe küme hattında kaldı Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe, bu sonucun ardından rakibine geçilerek haftayı 16. sırada tamamladı.