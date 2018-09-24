Hasan Ali'nin performansı göz doldurdu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadelenin ilk yarısında Hasan Ali Kaldırım'ın gösterdiği ekstra performansla önemli pozisyonlar yakaladı.

İLK YARIDA TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

ilk 45 dakikada bir topu üst direkten dönen Hasan Ali, ikinci yarıda da takımını ateşleyen isim oldu.

AYEW'E ASİST YAPTI

Durağan geçen dakikalarda uzaklardan yaptığı sert vuruşla sahadaki arkdaşlarını ve tribünleri yeniden havaya sokan kaptan, 71. dakikada gelen gelen Ayew'in golüne de asist yaptı.

Uzun süredir eleştirilen milli futbolcu, derbide gösterdiği performans sonrasında sarı-lacivertli taraftarların yeniden beğenisini kazandı.

"ELİMİZDEKİNİN KIYMETİNİ BİLELİM"

Maçtan sonra konuşan Hasan Ali Kaldırım'ın açıklamarı şu şekilde:

"Kendi performansımla ilgili son dönemde fazla eleştiri aldım. Biliyorum ki istatistik her şey değil ama bazen de çok şey anlatır. Oynadığım maç sayısı belli, yaptığım asist belli. Türkiye ortalaması belli. Bunlara bakmakta fayda var. Elimizdekinin kıymetini bilelim. 3 haftada 8-9 maça çıktım. Ben de makine değilim. Çok eleştiri aldım. 2 hafta antrenmana çıkmadım. Dinlenmiş olunca demek ki oyuncu böyle bir performans sergileyebiliyor."