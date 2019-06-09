Hasan Ali'nin performansı sonrası paylaşılan capsler

A Milli Takımımız, dün akşam Konya'da tarihi bir galibiyetin altına imza attı. Son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0'lık skorla deviren milliler, ortaya koydukları futbolla da takdir topladı.

HASAN ALİ, PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI

Mücadelenin merakla beklenen eşleşmelerinden biri de Hasan Ali ile Mbappe arasındaydı. Genç yaşına rağmen dünyanın sayılı yıldızları arasındaki yerini alan Fransız futbolcuya adeta nefes aldırmayan Hasan Ali, tarihi zaferin mimarlarından biri oldu.

Mbappe, Hasan Ali Kaldırım karşısında 22 top kaybı yaşarken, kariyerinin en kötü futbolunu oynadı. Hasan Ali'nin Mbappe karşısındaki performansı sonrası ise sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

İşte Hasan Ali-Mbappe eşleşmesine dair paylaşılan capsler:















