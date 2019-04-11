Hasan Ali'ye Bundesliga'dan talip var

Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

1 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbi planı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbide sağ ve sol kanat akınlarıyla rakibini çökertmeye çalışacak. Fatih Terim ise öğrencilere kadıköy'de hucüm oynamalarını söyledi.

2 Yusuf Günay: Galatasaray başkanı Aziz Yıldırım değil Galatasaray'da Başkan yardımcısı Yusuf Günay, divan kurulunda yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımın başkanının Aziz Yıldırım'a benzetilmesine tepki gösterdi.

3 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Juventus yenişemezken, Barcelona, Manchester United'ı 1-0 yendi.

4 Taha Akgül'den altın madalya Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenen Taha Akgül, altın madalya kazandı.

5 Eşref Hamamcıoğlu: İbrasızlık bize yakışmadı Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yıllık olağan genel kurulunda çıkan ibrasızlıklara mahkeme tarafından tedbir konulduğunu belirterek "Bu ibrasızlık durumu hiç yakışmadı" dedi

6 Damien Comolli sezon sonu yolcu Sezon başından bu yana yaptığı yanlış transferle taraftarın eleştirilerindeki hedefi olan Damien Comolli, sezon sonu görevinden ayrılacak.

7 3 büyük kulübün mali durumu Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıllık dönem faaliyet raporları açıklandı. Raporlara göre tek kar eden takım Galatasaray oldu.

8 Volkan ve Feghouli'den derbi sözleri Volkan Demirel, zorlu Galatasaray derbisini kazanacaklarını ifade ederken, Feghouli ise ilk maçı hatırlatarak, "Bu kez elimizden kaçamazlar" dedi.

9 Şenol Güneş: Bu futbol Başakşehir maçında yetmez Şenol Güneş, Rize deplasmanında farklı kazanmalarına rağmen oyundan çok memnun olmadı. Deneyimli hoca, Başakşehir maçında daha iyi futbol oynamaları gerektiğini belirtti.