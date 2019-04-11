Hasan Ali'ye Bundesliga'dan talip var

Fenerbahçe, tarihinin en sıkıntılı sezonunu geçirse de takımdaki bazı isimler, bireysel performanslarıyla göz dolduruyor.
Bu isimlerin başında ise Hasan Ali Kaldırım var.
Deneyimli futbolcu son dönemlerde sarı-lacivertli takımın itici gücü haline geldi. Özellikle deplasmanlarda attığı gollerle de takımını ayakta tutan Hasan Ali, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
HERTHA BERLİN'İN İSTEDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Sarı-lacivertli ekipte başarılı performansıyla dikkat çeken Hasan Ali Kaldırım'ı, Alman kulübü Hertha Berlin'in istediği öğrenildi.
SEZON SONU TEKLİF YAPACAKLAR
Hertha Berlin'in sezon sonunda teklif yapmayı planladığı öğrenildi.. Hasan Ali Kaldırım, yükselen performansıyla Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu.