Hasan Ali'yi Başakşehir de istiyor

Türkiye liglerinde verilen arada bireysel antrenmanlarla güç depolayan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım.

KİCK-BOKS ŞAMPİYONUYLA ÇALIŞIYOR

Form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile birlikte idman yapan 30 yaşındaki oyuncu, TFF tarafından açıklanan liglerin başlama tarihi olan 12 Haziran'a form tutmaya çalışıyor.

ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE

Çalışmalarına devam eden tecrübeli futbolcu, hakkında çıkan haberlere ise kulak asmıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek sol bek oyuncusunun hedefi ise öncelikle Fenerbahçe ile masaya oturup sarı-lacivertli formayı giymeye devam etmek.

G.SARAY VE BAŞAKŞEHİR SIRADA

Hasan Ali'nin, Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda ise Galatasaray ve Başakşehir'den gelen ciddi teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.