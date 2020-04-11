Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut Fenerbahçe'ye kırgın

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir hocayla anlaşmayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

Adı Fenerbahçe ile anılan isimlerden biri olan Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve sarı-lacivertli kulüpten teklif almadığını söylemişti.

Konu hakkında bir açıklama da Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan geldi.

HOCAMIZ KIRGIN

Çavuşoğlu, “Fenerbahçe’den teklif gelirse, hocamızın yolunu gururla açarız. Ancak o teklifin bir türlü gelmemesi Erol Bulut’u fazlasıyla kırdı." dedi.