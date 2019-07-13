Hasan Çetinkaya: Hazard bana F.Bahçe'ye geleceğim dedi

Fenerbahçe’nin eski İdari Menajeri ve Belçika ekibi Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya açıklamalarda bulundu.

Eden Hazard ile ilgili konuşan Çetinkaya, “Hazard eski bir dostum ve arkadaşım. 15-16 yaşından beri tanırım. O zaman Lille’de oynuyordu. Fenerbahçe’ye karşı müthiş bir sempatisi vardı. Bana da sözü var. ’Hasan bir gün Fenerbahçe’de oynayacağım’ diye. Ne zaman olacağını bilemeyiz. Lille’de oynadığı dönemde de 16 yaşındaydı henüz ve PSG maçını izlemiştim. O yaşta bile kendisini belli ediyordu. Bizim konuştuğumuz dönemlerde Eden Hazard, Gervinho ve Sow vardı. Sadece oradan Sow’u alabildik. Eden Hazard’da farklı boyuta geçti. Avrupa’nın en önemli kulüplerinden teklif aldı. Avrupa’nın en büyük yetenekli yıldız adaylarından biriydi. Gönül isterdi ki o zamanlar Fenerbahçe’ye gelsin. Bakalım zaman gösterecek. Bir gün Fenerbahçe forması giyer Hazard” ifadelerini kullandı.