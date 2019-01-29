Hasan Çetinkaya, Lewandowski anısını anlattı

Dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilen Polonyalı forvet Robert Lewandowski, yıllar önce Bundesliga'nın yolunu tutmadan önce Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü.

Aykut Kocaman'ın scout çalışmaları sonucu Lech Poznan'da keşfedilen Lewandowski'nin Borussia Dortmund'u neden seçtiğini, deneyimli teknik adamın ekibinde görev alan Hasan Çetinkaya anlattı.

Lewandowski neden Fenerbahçe'yi tercih etmedi - VİDEO

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Haber Global'den Melike Çelik'e konuşan Çetin Kaya, yaşananları şu sözlerle anlattı.

"Aykut Hoca'yla birlikte Polonya'ya gittik. Lech Poznan ile anlaşmaya varmıştık. Sadece Lewandowski'nin koşulları vardı. Borrussia Dortmund'la Fenerbahçe arasında kaldı. Son anda Dortmund'u tercih etti kendisini oraya daha yakın hissetmişti. Türkiye'ye gelmiş olsaydı 'kim bu Lewandowski, nereden buludunuz bunu' denilecekti. Dortmund'a gittiği ilk sene iyi irdelenmeli, orada da iyi başlayamadı. Dünyada modern yönetilen, aklın yönettiği kulüpler, kısa, orta ve uzun vadede planlar yapar. Lewandowski de orta vadede verim alabilecekleri bir futbolcuydu. İlk seneyi uyum sürec, olarak gördüler. Çünkü her şeyiyle farklı bir ülkeden geldi. Çıkışını ikinci yılda gerçekleştirdi."

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