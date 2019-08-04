Hasan Kartal: Ali Koç'tan sponsorluk söz aldık

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Hasan Kartal, takımlarının transfer planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"BU SEZON İÇİMİZ RAHAT MAÇLAR İZLEYECEĞİZ"

Transferleri sırayla yaptıklarını söyleyen Kartal, “3 veya 4 oyuncuya daha ihtiyacımız olduğu bilgisini teknik direktörümüz ve sportif direktörümüzden aldım. Bu oyuncuların da gelmesiyle iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bu sezon içimiz rahat maçlar izleyeceğiz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Forvet, stoper, yerli forvet ve on numaraya ihtiyacımız var. Bu sporcuları da aldıktan sonra da diğerleri ile beraber düşündüğümüzde iyi bir takım yaptığımızı düşünüyoruz. Transfer rahat ve kolay olan bir şey değil, zor bir süreç. Futbolcuyla anlaşmak ve kulübüyle anlaşmak zor. Boldrin için uğraşıyoruz. Geçen yıl oyuncumuz olmasına rağmen diğer kulüpten almakta sıkıntı çekiyorsun. Onların isteği farklı oluyor. Sporcu biraz parladı mı biraz fazla istiyor. Ekonomiyi düşünmek zorundasın. Bunların hepsini yan yana getirdiğimiz zaman yine de bayağı bir yol aldık. 3 veya 4 oyuncu daha aldıktan sonra takımımız tamam olacak. Onu da kısa sürede alarak takımımızı tamamlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"MURİÇ'İN PARASI 3-4 AY İÇİNDE ÖDENECEK"

Transfer bütçe konusunda sorun yaşamayacaklarını da aktaran Kartal, “Diğer kulüplere nazaran biz biraz daha dikkatliyiz. Çok fazla para vermekle transfer yapmaktan yana değiliz. İyi, ucuz, kaliteli olacak ve bütçemizi sarsmayacak oyuncuları alıyoruz. Biz önümüzü görüyoruz ve bütçemizi ona göre ayarlıyoruz. Bu yıl 10-12 milyon avro civarında bir bütçe ortaya koyduk. Vedat Muriç'in satışından alacağımız bedel periyodik olarak 3-4 ay içinde ödenecek. Fenerbahçe’den aldığımız sporcuları biliyorsunuz. Bir de sponsorluk sözü verdiler. Bu sponsorluğu satışın içinde mi yoksa dışında mı düşünüyoruz bilmiyorum ama bir söz aldık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan. 500 bin avro çevresindekilerce bir sponsorluk. Bu da centilmenlik anlaşmasıdır. Çünkü anlaşmanın içerisinde yazmayan bir şeydi. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum” diye konuştu.

"SPONSORLUK VE REKLAM DESTEĞİ HAKKINDA KULÜPTEN AÇIKLAMA"

Öte yandan Ç.Rizespor'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada;

"Başkanımız Hasan Kartal'ın bugün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği sponsorluk ve reklam beklentisine yönelik sözlerinin amacı dışında kullanıldığı görülmektedir. Gerçek mecrasından saptırılmaya çalışılan açıklamanın özü sadece bir beklentinin telaffuz edilmesinden ibarettir. Malum Koç Holding bünyesinde yer alan çok sayıda marka birçok kulübe sponsorluk ve reklam desteği vermektedir. Çaykur Rizespor’un da bunlardan biri olabilme girişiminin tartışmaya açılması iyi niyetten uzak bir davranıştır.

Çaykur Rizespor Kulübü tüm markalar gibi, Koç Holding bünyesindeki şirketleri de reklam verenler arasında görmeyi arzulamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.