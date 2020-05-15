Hasan Kartal: Futbolun devam etme sebebi paraya dayanıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan liglerin devam edeceği tarihler geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı bir açıklama ile netliğe kavuşmuştu.

Konuyla ilgili olarak konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, futbolun devam etmesinin nedeninin ekonomik olduğuna vurgu yaptı.

''MAL, CANDAN DAHA ÖNE GEÇİYOR''

Kartal, ''Futbolun neden devam etmesini istiyorlar? Neticede bu bana göre paraya dayanıyor gibi görünüyor mal candan daha öne geçiyor. Voleybolda basketbolda bu kadar insan fazlalığı da yok. Olmamasına rağmen bu kararı aldılar burada bir korkunun olduğunu gösteriyor. Futbolda ekonomik sıkıntılar ekonomik problemler olmasa bizim lig de tescil edilebilirdi. Biraz para problemi olduğu için zor tescil ederler gibi görünüyor. Yani her ne olursa olsun sonuçlandırılacak gibi görünüyor ama inşallah büyük sıkıntılar olmaz.'' ifadelerini kullandı.