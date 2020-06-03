Hasan Kartal: Oğulcan Çağlayan, Rizespor'dan ayrılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen arayı transfer çalışmalarında değerlendiren Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına varmıştı.
Bu sezon kadrosunu yerli futbolcularla güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, son olarak Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katmak istediği öğrenilmişti.
HASAN KARTAL: G.SARAY'A YAKIN
2016'da bu yana Rizespor forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun transferi hakkında Haber Global'e konuşan Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, Çağlayan'ın takımdan ayrılacağını söyledi.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu için Kartal, ''Oğulcan Çağlayan Rizespor'dan ayrılıyor. Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı.'' ifadelerini kullandı.
11 GOL, 11 ASİST
Rizespor formasıyla şu ana kadar 86 karşılaşmada forma giyen Oğulcan Çağlayan; takımına 11 gol, 11 asistlik katkı sağladı.