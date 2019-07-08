Hasan Kartal: Vedat'tan 5 milyon euro kazandık

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertli takımla 4 yıllık anlaşma sağlayan Vedat Muriç'in bonservis bedelini açıkladı.

"3,5 MİLYON €, GELECEK OYUNCULARLA 5 OLUR"

Transferle ilgili TRT Spor'a konuşan Hasan Kartal "3,5 milyon euro civarında bir bedelle vermiş olduk. Alacağımız oyuncular var, o oyuncularında bir değeri var tabii, toplam değerin 5 milyon euronun üzerinde olacağını düşünüyorum." dedi.

"VEDAT İÇİN EN İYİSİNİ YAPTIK"

Vedat Muriqi'nin "Rize'de kalacağım" açıklamasının ardından nasıl ikna edildiği sorusu üzerine Hasan Kartal, "24 yaşındaki bir çocuk, kulüp başkanı gibi düşünemez. Biz hem kulübü hem de kendsini düşündük. Vedat'ı çocuğumuz gibi gördük. Bizim düşüncelerimize katılmadığı için açıklama yapmış olabilir. Ancak art niyetli bir açıklama değil. Biz onun için en iyisini yapmaya çalıştık ve en iyisini yaptık diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"ABDURRAHİM ALBAYRAK İLE GÖRÜŞMEDİM"

"Abdurrahim Albayrak ile görüştünüz mü?" sorusuna yanıt veren Hasan Kartal "Abdurrahim Albayrak ile Vedat Muriqi transferi için görüşmedim. Başkanvekili arkadaşımız, Galatasaray ve Abdurrahim Albayrak ile görüştü. Ben Rize'deydim." dedi.