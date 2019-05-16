Hasan Kartal'a 11 gün ceza

TFF'nin resmi sitesinden PFDK'nın kararlar açıklandı.
Rizespor Başkanı'na 11 gün ceza verilirken, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Rizesporlu Samudio ise 2 maç men cezası aldı.
HAKEMİ VURURDUM DEMENİN CEZASI 11 GÜN
Galatasaray'ın Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından hakem Serkan Çınar'ın kararlarına tepki gösteren Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Silahım olsa bu hakemi vururdum" şeklinde konuşmuştu.
Bu açıklamalarından dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kartal, 11 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Emre Akbaba ile girdiği ikili mücadele sonrası kırmızı kart gören Karadeniz ekibinin deneyimli futbolcusu Samudio'ya 2 maç ceza verildi.
Rizespor Başkanı: Silahım olsa hakemi vururdum - VİDEO
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. başkanı HASAN KARTAL'ın, müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 11 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu BRAIAN JOSE SAMUDIOSEGOVIA'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. idarecisi ABDURRAHİM ALBAYRAK'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."