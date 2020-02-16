Hasan Şaş derbide yok

PFDK, Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a Alanyaspor maçındaki hakareti nedeniyle 2 maç ceza verdi.

MALATYA VE FENER MAÇLARINI KAÇIRIYOR

Hasan Şaş, bugün oynanacak olan Yeni Malatyapsor ve haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde olamayacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."