Hasan Şaş: Eboue'ye yardım edeceğiz

DHA'ya konuşan Hasan Şaş, bir süredir zor günler geçiren Eboue hakkında konuştu.

Şaş ayrıca, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını da değerlendirdi.

İşte o röportajın bir kısmı:

KULÜP VE ŞAHIS OLARAK YARDIM EDECEĞİZ

Şaş, "Eboue ile görüştük. Eboue'nin durumu özel bir durum. Bunları anlatmaya gerek yok. Onunla sürekli irtibat halindeyiz. Eboue İstanbul'da yaşayacak. İstanbul'da da yaşadığı sürece biz de onunla birlikte olacağız. Gerekli diploma ve lisansları aldığı zaman da Eboue'ye kulüp ve şahsımız olarak yardım edeceğiz." dedi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI VAR

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih ile oynayacağı maçları da değerlendiren Haşan Şaş, "Zor bir rakip. Herkes biliyor. Beşiktaşlılar da bunu biliyor. Bayern Münih her sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, final oynayan, bütçeleri 400-500 milyon euro olan bir takım. Beşiktaş için iki maç da zor olacak. Beşiktaş elinden gelen her şeyi yapacaktır. Çünkü Beşiktaş'ın da kaliteli oyuncuları var. O tempoya, seviyeye çıktığı zaman Beşiktaş'ın şansının Vodafone Park'da süreceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın çok tecrübeli ve etkili isimleri var. Bu isimler eğer konsantrasyonla birlikte yüksek seviyeye çıkarsa Beşiktaş'ın bu turu geçme şansı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.