Hasan Şaş: Fenerbahçe maçları kabusumdu 

Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip 18 yıldır sarı-lacivertli takımı Kadıköy'de yenemezken, o yıllarda Galatasaray forması giyen eski futbolcuların da ilginç anıları var.
HASAN ŞAŞ: MUM YAKTIK, KAZANAMADIK
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, yıllar evvel Saba Tümer'in sunduğu programa katılmış, derbiyle ilgili birbirinden komik anılarını paylaşmıştı.
Şaş, Kadıköy'de büyü olduğunu, Mondragon'un mum yaktığını ancak yine de kazanamadıklarını söylemişti.