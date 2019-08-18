Hasan Şaş göreve devam edecek

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden biri olan Hasan Şaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Beklenmedik bu gelişme sonrası Şaş'la görüşen Fatih Terim, istifayı veto etti.

TERİM, ONAY VERMEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda Denizlispor'la oynadığı maçta bir grup Denizlispor taraftarıyla Galatasaray'ın antrenörleri Hasan Şaş ve Necati Ateş arasında sözlü tartışma yaşandı.

Yaşanan olayın ardından Hasan Şaş yoğun şekilde eleştirilince dün istifa ettiğini açıkladı. Kendisine haksızlık yapıldığını dile getiren Şaş, Galatasaray'a zarar vermemek adına görevi bıraktığını duyurdu.

Ancak gerek Fatih Terim gerekse Galatasaray yönetiminin Hasan Şaş'ın istifasını kabul etmediği öğrenildi.

Henüz resmi açıklama gelmezken, deneyimli futbol adamının Galatasaray'daki görevine devam edeceği belirtiliyor.