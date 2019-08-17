Hasan Şaş ile Necati Ateş taraftarlarla tartıştı

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Denizlispor'un evinde Galatasaray'ı konuk etti.

Ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçın ardından, Denizlisporlu bir grup taraftar ile Galatasaray antrenörleri Necati Ateş ve Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.

Ateş ile Şaş, kendilerine laf atan protokol tribününün altındaki localarda yer alan Denizlisporlu taraftarlara karşılık verince tansiyon yükseldi.

Denizlispor taraftarları, Galatasaray'ın iki antrenörüne küfrederken, Necati Ateş küfürler nedeniyle polislere sitemde bulundu.

"BAŞKABOŞUNA DÖVMEMİŞLER"

DHA'nın haberine göre; Olayın büyümesi özel güvenlikler ve polisler sayesinde önlendi. Tribünden sahaya indirilerek oyuncuların sahaya çıktığı körükten soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçen Necati Ateş'in, el-kol hareketi yaparak, "Bunların başkanlarını boşuna dövmemişler demek ki" dediği öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve iki oğlu, Kurban Bayramı tatili için gittikleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık restoranında çıkan kavgaya karışıp gözaltına alınmıştı. Çetin ve oğulları, daha sonra serbest bırakılmıştı.