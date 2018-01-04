Hasan Şaş ile Ümit Davala Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski ekibini yeniden sarı-kırmızılı kulübe getirdi.

Daha önce Levent Şahin ve Taffarel ile anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın da kulübe geri döndüğünü resmen açıkladı. Fatih Terim, 3. Galatasaray döneminde 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşarken, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel yardımcılıklarını yapıyordu.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.