Hasan Şaş ile Ümit Davala yeni sezonda olmayacak

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in medya ilişkilerini yöneten Hande Sümertaş ile yollarını ayıran Galatasaray'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor.

Terim'in koronavirüsü yendikten sonra telekonferans yoluyla futbolcularla yaptığı toplantıya Hasan Şaş ile Ümit Davala'yı davet etmediği ve bu yüzden 66 yaşındaki teknik adamla yardımcılarının arasının açıldığı belirtildi.

Şaş ile Davala'nın bu duruma çok bozulduğu öğrenilirken, daha sonra yapılan toplantılara da sadece Levent Şahin'in katıldığı bildirildi.

ELMANDER-RİERA İDDİASI

Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcuları Elmander ile Riera'nın bu iki ismin yerine antrenör ekibine katılacağı iddia ediliyor.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Riera, "Koronavirüs krizine Türkiye'de yakalandım. Fatih Terim'in yardımcılarından biri olmak için İstanbul'daydım ve görüşmeler yapıyordum. Ancak öyle kaldı, şu anda futbol ikinci planda, yaz aylarında tekrar aynı planlar olacak mı, göreceğiz. Türkiye'den sonra Rusya'ya döndüm." demişti.