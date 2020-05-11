Hasan Şaş istifa etti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

''KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM''

Sarı-kırmızılı takımdaki görevinden istifa ettiğini belirten Şaş, taraftarlara da teşekkürlerini iletti.

Hasan Şaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım, bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın...''

SIRADA ÜMİT DAVALA VAR

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in medya ilişkilerini yöneten Hande Sümertaş ile yollarını ayıran Galatasaray'da, değişim rüzgarları esmeye devam ediyor.

Terim'in, koronavirüsü yendikten sonra telekonferans yoluyla futbolcularla yaptığı toplantıya Hasan Şaş ile Ümit Davala'yı davet etmediği ve bu yüzden 66 yaşındaki teknik adamla yardımcılarının arasının açıldığı belirtildi.

Şaş ile Davala'nın bu duruma çok bozulduğu öğrenilirken, daha sonra yapılan toplantılara da sadece Levent Şahin'in katıldığı bildirildi.

Tüm bu yaşanılanların ardından istifa eden Şaş, aldığı kararı Instagram üzerinden duyurdu. Şaş'ın ardından Davala'nın da kısa süre içerisine görevi bırakması bekleniyor.