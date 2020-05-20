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Hasan Şaş, kendisine atılan mesajları yayınladı

Galatasaray'da ayrıldıktan sonra futbolcuların kendisine attığı mesajları yayınlayan Hasan Şaş, fotoğrafın altına "Futbolcularla arası bozuktu diyenlere cevabımdır" notunu düştü.

| Haber Merkezi
Hasan Şaş, kendisine atılan mesajları yayınladı
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Geçtiğimiz günlerde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü Galatasaray'daki görevinden istifa eden Hasan Şaş, hakkında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

"YALAN HABERLERE CEVABIMDIR"

Şaş, "Galatasaray’da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır." dedi.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BAŞARILAR"

43 yaşındaki antrenör, "Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir kez daha başarılar dilerim." diyerek sözlerini noktaladı.

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