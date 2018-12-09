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Okul maçlarında VAR var

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Geleceğin şampiyonları 'çoklu branş eğitimi' ile belirlenecek

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1 Messi frikikten attı, derbiyi Barcelona kazandı Duran topların usta ismi Lionel Messi, Espanyol maçında da klasını konuşturdu. Arjantinli yıldızın 2 gol attığı maçı Barcelona 4-0 kazandı.

2 Hasan Şaş: Ocak ayında büyük revizyon olacak Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın ocak ayında birçok oyuncuyu göndereceklerini söyledi.

3 Karius dünya basınında Beşiktaş'a geldiği günden bu yana en iyi maçını oynayan Karius, özellikle İngiliz basını tarafından yere göğe sığdırılamadı.

4 Bayern Münih, Ozan Kabak'ın peşinde Bayern Münih'in izleme komitesinden bir yetkili, Ozan Kabak'ı canlı izlemek için Galatasaray-Ç.Rizespor maçını tribünden takip etti.

5 Galatasaray'da düşüş devam ediyor Ç.Rizespor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından ligde ve Avrupa'da çıktığı 7 maçtan sadece 1'ini kazanabildi.

6 M.City ilk yenilgisini Chelsea karşısında aldı Chelsea, evinde ağırladığı Manchester City'i 2-0 ile geçti ve rakibinin namağlup ünvanına son verip zirveden indirdi.

7 Okan Buruk: Galatasaray'ı rahat yenebilirdik Galatasaray karşısında 2-0'dan geri dönen Ç.Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda "Galatasaray'ı çok rahat yenebilirdik. Verilmeyen net bir gol var" açıklamasını yaptı.

8 Ersun Yanal Fenerbahçe'yle görüştüğünü açıkladı Fenerbahçe'nin gündemindeki Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımla görüşme yaptığını açıkladı ve zamanla sonucunun belli olacağını söyledi.

9 Trabzonspor evinde Konyaspor'a 3 attı Trabzonspor, Süper Lig'in 15.haftasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3'e çıkardı. Haftaya Beşiktaş'la karşılaşacak bordo-mavililer puanını 25'e yükselterek rakibini yakaladı.