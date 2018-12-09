Hasan Şaş: Ocak ayında büyük revizyon olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Ç.Rizespor'u ağırladı.
2-0 öne geçmesine rağmen konuk ekibin gollerine engel olamayan sarı-kırmızılılar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Kaybedilen 2 puana çok sinirlenen Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, devre arasında büyük revizyon olacağını söyledi.
ÇOK OYUNCU GİDECEK
Şaş, "Devre arasında çoğu futbolcu değişecek. Büyük revizyon olacak" şeklinde konuştu.
Sarı-kırmızılı teknik heyetin başta Eren Derdiyok, Maicon, Belhanda, Feghouli ve Rodrigues olmak üzere birçok oyuncunun performansından memnun olmadığı öğrenildi.