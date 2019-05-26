Sarı-kırmızılı ekip, dün akşam düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Taraftarıyla görkemli bir geceye imza atan Galatasaray'da talihsiz bir an yaşayan Hasan Şaş, kupayı düşürdü.

MUSLERA, KUPAYI DÜŞÜREN HASAN ŞAŞ'A TAKILDI

22. şampiyonlukta katkıları olan futbolcu ve teknik adamlar tek tek sahanın ortasına kurulan platforma geldi. Şarkılar eşliğinde sahneye çıkan isimler şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Sıra Hasan Şaş'a gelince ise kısa süreli bir korku yaşandı. Deneyimli yardımcı antrenör, kupayı kaldırırken elinden düşürdü. Şaş'ın kupayı düşürdüğünü gören Muslera'nın tepkisi gülüşmelere neden oldu.

Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürdü - VİDEO