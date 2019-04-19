Hasan Şaş: Volkan bana küfür etti

Her Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi son derbinin de yankısı büyük oldu. Üzerinden günler geçmesine rağmen Kadıköy'de yaşananlar konuşulmaya, tartışılmaya devam ediliyor.

1-1 berabere sona eren derbi öncesinde güne damga vuran olaylardan biri Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın şiddetli şekilde tartışması olmuştu.

Ortamı germemek adına Yanal'ın yardımcısıyla muhatap olmadığını ifade eden Şaş, sonrasında Volkan Demirel ile olan gerginliğini de Fenerbahçe kaptanının başlattığını belirtti.

VOLKAN YANIMA GELİP KÜFÜR ETTİ

Şaş, Galatasaray taraftarlarının her maç öncesinde kendisini tribünlere çağırdığının altını çizerken "Hem kendi stadımızda hem de deplasmanlarda taraftar beni çağırır. Bütün teknik ekibi, tercümanımızı dâhil olmak üzere... Bu durum Kadıköy'e özel bir şey değil. Ben de taraftarımızı selamlamaya gittim. Sonrasında Volkan yanıma gelerek küfürlü olarak 's... git lan buradan' dedi. Biz de tartışmaya başladık. Elli bin kişi durmadan şahsıma küfretti. İnsanlar bilmeden yorum yapıyor. Ben Volkan'ın büyüğüyüm. Kimin yakışıksız harekette bulunduğuna şimdi tekrar karar versinler" ifadelerini kullandı.

SKRTEL DE TAHRİK ETTİ

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, maç öncesi Fenerbahçeli Martin Skrtel'in de kendisini tahrik etmeye çalıştığını söyledi. Skrtel'in topu tişörtünün içine sokup Hasan Şaş'a seslenerek yakışıksız ifadeler kullandığı iddia edildi.