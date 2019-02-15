Hasan Şaş, Benfica yedek kulübesiyle kapıştı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı konuk eden Galatasaray rakibine 2-1 yenildi. Maçta Hasan Şaş'ın rakip takım yedek kulübesiyle yaşadığı olay kameralara yansıdı.

HASAN ŞAŞ'I ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Futbolculuğu döneminde hırçın yapısıyla tanınan Hasan Şaş, antrenör olarak da aynı çizgide ilerliyor. Sık sık rakip takım futbolcuları, antrenörleri hatta taraftarlarıyla tartışan, gerilim yaşayan Şaş, bu kez de Benfica yedek kulübesiyle sözlü bir münakaşa yaşadı.

Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 8 maç ceza alan Hasan Şaş'ın uzun süre görevinden uzak kalmasına rağmen hala aynı tavırları sergilemesi Fatih Terim'i de kızdırdı.

Rakip takım yedek kulübesiyle tartışan Hasan Şaş'ı yerine geçmesi konusunda uyaran Terim, yardımcısının bu tavırlarına çok kızdı.