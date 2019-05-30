Hasan Şaş'a 8 maç ceza

Hasan Şaş, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon olduğu karşılaşmada çıkan olaylardan dolayı PFDK'ya sevk edilmişti.

GÜVENLİĞİ TARTAKLAMIŞTI

Tribünde olduğu halde gol sevinci sırasında sahaya giren Şaş, kendisini engelleyen özel güvenliği tartaklamıştı. PFDK, Şaş'a 8 maç ceza verdi.

Hasan Şaş stattaki görevliye saldırdı

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 31.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."