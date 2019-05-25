Hasan Şaş'ı ağır cezalar bekliyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara karışan ve rakip futbolcuya saldırdığı için 8 maç ceza alan Hasan Şaş'ı yine ağır cezalar bekliyor.

Kurallar gereği yedek kulübesinde iki antrenör bulunabileceği için Başakşehir maçını tribünden takip eden Şaş, gol sevinci sırasında sahaya girmişti.

Özel güvenlik Ömer Kılıç ise akredite olmadığı halde sahaya giren 42 yaşındaki antrenörü engellemeye çalışmış ancak önce tartaklanmış ardından da küfürlere maruz kalmıştı.

Saha içinde yer alan bir emniyet görevlisinin çektiği iddia edilen görüntülere ulaşan TFF yetkilileri, Hasan Şaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmek için harekete geçti.

3 İLA 8 MAÇ ARASI CEZA ALACAK

Şaş’ın, “Sportmenliğe aykırı hareket”ten 1-3 maç, “kişilik haklarına saldırı, hakaret”ten 2 ila 5 maç ceza alabileceği, akredite alana izinsiz girmesinden dolayı da ayrıca yargılanacağı ifade edildi.

Hasan Şaş stattaki görevliye saldırdı - VİDEO

