Hasan Şaş'ın istifa etme sebebi kızına edilen küfür

Galatasaray'ın deplasmanda Denizli'ye 2-0 yenildiği maçın ardından Hasan Şaş ve Necati Ateş Denizlisporlu taraftarlarla tartışmış, yaşanan olayın ardından Şaş, istifa etmişti.

"KIZIMA KÜFRETTİLER"

Ancak deneyimli teknik adam Fatih Terim, yardımcısı Hasan Şaş'ı istifadan geri döndürdü. Hasan Şaş'ın istifa etmesinin sebebi ise kızına edilen küfürler olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da sık sık karıştığı olaylarla gündeme gelen, aldığı cezalarla sarı-kırmızılı ekibi yalnız bırakan Hasan Şaş, Denizli'de yaşanan tartışmanın ardından görevini bırakmıştı.

Deneyimli antrenörün 10 yaşındaki kızına küfür edildiği ve bu yüzden tartışma yaşandığı ifade edilirken, istifa etme sebebi olarak ise Galatasaray'a daha fazla zarar vermemek olduğu belirtildi.

Bu olayda kendisinin bir hatası olmadığını ve haksız yere eleştirildiğini düşünen Şaş, yönetimden de destek görmeyince istifa kararı aldı ancak Fatih Terim, Şaş'la görüşecek kendisini ikna etti.