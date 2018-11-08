Hasan Şaş'ın istifasını Terim önledi

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldığı derbinin sonunda Jailson'un Belhanda'ya attığı tokat olayların fitilini ateşlemişti. İki takımın birbirine girdiği kavgada Hasan Şaş da Skrtel'e vurmuştu.

"HERKESE ZARAR VERİYORUM"

Derbi sonrası büyük eleştiriler alan Hasan Şaş'ın istifa ettiği ortaya çıktı. Şaş Fenerbahçe maçı sonrası telefonunu kapattı. Fatih Terim dahil kimse kendisine ulaşamadı.Terim bunun üzerine, Ümit Davala'yı Şaş'ın evine yolladı.

Son derece üzgün olan Hasan Şaş, Ümit Davala'ya, "Herkese zarar veriyorum. Özellikle Galatasaray'a daha fazla zararım olsun istemiyorum. Artık yokum, istifa ediyorum" ifadesini kullandı.

Bu gelişmeden haberdar olan Fatih Terim, Hasan Şaş'la önce telefonda sonra yüz yüze görüştü. Terim, "Evet hatalısın ancak bize yararın, zararından daha fazla" ifadesini kullanarak istifayı önledi.

"KENDİ KENDİNE CEZA VEREN BİRİ"

Fatih Terim, Schalke maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Hasan Şaş'ın kendisini cezalandıran biri olduğunu ifade ederek, "Hasan Şaş'ın davranışını onaylamıyorum ama Hasan kimsenin ceza vermesini beklemeden kendisine ceza veren karaktere sahip.Onunla ilgili konu varsa, biz karar veririz. Yaptığının zarar verdiğini de biliyor. Ancak bana göre G.Saray'a verdiği yarar, zarardan fazladır" şeklinde konuşmuştu.