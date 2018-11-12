Hasan Şaş'ın izlediği forvet: Teemu Pukki

Galatasaray'da yardımcı antrenör Ümit Davala Kayserispor karşısında takımı sahada yönetirken, yanında Levent Şahin vardı.
PFDK'dan 8 maç men cezası alan Hasan Şaş ise farklı bir görevdeydi. Teknik direktör Fatih Terim'in, Kayseri'ye getirmediği antrenörünü İngiltere'ye gönderdiği, Hasan Şaş'ın burada Norwich'in Milwall'ı 4-3 yendiği maçı seyrettiği ortaya çıktı.
2 GOL ATTI
Antrenör Şaş'ın zorlu maçta 2 gol atan ve sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Teemu Pukki'yi takip ettiği belirtildi.
Bu sezon Championship'te 13 maça çıkan Finlandiyalı golcü, 7 gol atıp, 2 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Teemu Pukki sezon başında bedelsiz olarak Bröndby'den Norwich'e transfer olmuştu.
Terim'in istemesi halinde Pukki'nin cüzi bir miktar karşılığında transfer edileceği öğrenildi.