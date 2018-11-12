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Hasan Şaş'ın izlediği forvet: Teemu Pukki

PFDK tarafından 8 maçlık cezaya çarptırılan Hasan Şaş, Kayseri'ye götürülmedi. İngiltere'ye gidip Norwich-Milwall maçını izleyen Şaş'ın Teemu Pukki'yi takip ettiği öğrenildi.

Hasan Şaş'ın izlediği forvet: Teemu Pukki
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Galatasaray'da yardımcı antrenör Ümit Davala Kayserispor karşısında takımı sahada yönetirken, yanında Levent Şahin vardı.

PFDK'dan 8 maç men cezası alan Hasan Şaş ise farklı bir görevdeydi. Teknik direktör Fatih Terim'in, Kayseri'ye getirmediği antrenörünü İngiltere'ye gönderdiği, Hasan Şaş'ın burada Norwich'in Milwall'ı 4-3 yendiği maçı seyrettiği ortaya çıktı.

2 GOL ATTI

Antrenör Şaş'ın zorlu maçta 2 gol atan ve sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Teemu Pukki'yi takip ettiği belirtildi.

Bu sezon Championship'te 13 maça çıkan Finlandiyalı golcü, 7 gol atıp, 2 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Teemu Pukki sezon başında bedelsiz olarak Bröndby'den Norwich'e transfer olmuştu.

Terim'in istemesi halinde Pukki'nin cüzi bir miktar karşılığında transfer edileceği öğrenildi.

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