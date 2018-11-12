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1 Valbuena'nın sözleşmesindeki özel madde Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Valbuena, gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalabilir. 10 maç daha oynarsa Fransız futbolcunun kontratı 1 yıl daha uzayacak.

2 Tolgay Arslan kadro dışı Başakşehir maçının devre arasında ısınmak yerine yemek yiyen Tolgay Arslan, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadro dışı bırakıldı.

3 Hasan Şaş'ın izlediği forvet: Teemu Pukki PFDK tarafından 8 maçlık cezaya çarptırılan Hasan Şaş, Kayseri'ye götürülmedi. İngiltere'ye gidip Norwich-Milwall maçını izleyen Şaş'ın Teemu Pukki'yi takip ettiği öğrenildi.

4 Fatih Terim: Her zaman böyle oynamalıyız PFDK'nın 7 maç men cezası verdiği Fatih Terim, Kayserispor karşılaşması sonrası soyunma odasına inerek 3-0'lık galibiyet alan oyuncularını kutladı.

5 Ljajic'ten Quaresma'ya duran top isyanı Beşiktaş'ın Sivasspor'a 2-1 yenildiği maçta kameralara yansıyan bir an, siyah-beyazlı oyuncular arasındaki gruplaşmayı özetler nitelikteydi.

6 Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları ıslıkladı Beşiktaşlı taraftarlar, Sivasspor maçı sonrası özür dilemek için sahada kalan teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları ıslıklayarak protesto etti.

7 PSG ligde 13'te 13 yaptı Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, deplasmanda Monaco'yu 4-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.

8 Libertadores Kupası finalinde avantaj River Plate'te İlk maçta konuk olduğu Boca Juniors ile 2-2 berabere kalan River Plate, sahasında oynayacağı rövanş öncesi avantaj yakaladı.

9 Şenol Güneş: Devre arasına kadar iyi sonuçlar alırız Son 8 resmi maçında sadece 1 kez kazanabilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş şampiyonluk yarışının içinde olduklarını söyledi.