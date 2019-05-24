Hasan Şaş'ın stattaki görevliye saldırdığı anlar

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon olurken, maçta çıkan olaylar mücadelenin önüne geçti.

HASAN ŞAŞA BİR GÖREVLİYİ TARTAKLADI

İki takımın yedek kulübesi birbirine girerken olaylar karışan Fatih Terim, Ümit Davala ve Orhan Ak PFDK'ya sevk edildi. Disiplin Kurulu'na gönderilmeyen Hasan Şaş'ın ise maçta bir görevliyi tartakladığı görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hasan Şaş, kendisini sakinleştirmek isteyen bir görevliye saldırıyor. Ardından Başakşehir cephesine doğru tehdit ve küfürler savuran Hasan Şaş, tribüne gönderiliyor.

Hasan Şaş stattaki görevliye saldırdı - VİDEO

Hasan Şaş'ın ortaya çıkan bu görüntülerden sonra PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceği ise merak konusu.