Hasan Şaş'tan güldüren Kadıköy yorumu

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi.

KAPAT KAMERALARI AĞABEY

Bir Galatasaray taraftarının 'Kadıköy'e gidince nasıl bir ortam var, en iyi oynadığımız maçta da yenemiyoruz ya?' sorusuna Hasan Şaş'tan yine farklı bir cevap geldi.

İlk önce gazetecilere dönüp, 'Kamerayı kapat sen ağabey' diyerek gülen Şaş, "Nasıl bir ortam olduğunu anlatacağım da bayanlar var. Anlayın yani nasıl bir ortam olduğunu. Önceden Oğuz ağabeyin dönemlerinde bilirler, yarı yarıya tribünler vardı. O zaman deplasman diye bir şey yoktu ama şu an baktığınız zaman 50 bin seyirciye karşı bin seyirci geliyor. Türk Telekom Arena Stadı'nda da, Beşiktaş Stadı'nda da, Fenerbahçe Stadı'nda da üstünlük sağlanmaya başlandı. Ama eskiden bu değildi. Seyirci faktörü çok önemli. Psikolojiniz ona göre çok da iyi olmuyor" dedi.