Hasan Şaş'tan Hz. Ali paylaşımı

Olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK tarafından 8 maç ceza verilen Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
TFF'YE GÖNDERME YAPTI
Şaş, yaptığım paylaşımda TFF'ye gönderme yaparken, haksızlığa karşı boyun eğilmemesi gerektiğinin mesajını verdi.
HAKSIZLIK KARŞISINDA EĞİLMEYİNİZ
Hasan Şaş, paylaşımında Hz. Ali'nin söylediği ''Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber, şerefinizi de kaybedersiniz.'' sözlerini kulandı.
İşte Hasan Şaş'ın o paylaşımı;