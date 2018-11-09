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Hasan Şaş'tan Hz. Ali paylaşımı

PFDK tarafından 8 maç ceza alan Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Hasan Şaş'tan Hz. Ali paylaşımı
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Olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK tarafından 8 maç ceza verilen Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

TFF'YE GÖNDERME YAPTI

Şaş, yaptığım paylaşımda TFF'ye gönderme yaparken, haksızlığa karşı boyun eğilmemesi gerektiğinin mesajını verdi.

HAKSIZLIK KARŞISINDA EĞİLMEYİNİZ

Hasan Şaş, paylaşımında Hz. Ali'nin söylediği ''Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber, şerefinizi de kaybedersiniz.'' sözlerini kulandı.

İşte Hasan Şaş'ın o paylaşımı;

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