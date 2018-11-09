Uğur Özcan: Söz verdik ama olmadı

1 Hasan Şaş'tan Hz. Ali paylaşımı PFDK tarafından 8 maç ceza alan Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

2 Fikret Orman: Karius'un bonservisini alacağız Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımda kiralık olarak forma giyen Alman kaleci Loris Karius'un çok içi bir kaleci olduğunu söyledi.

3 Comolli'den Soldado ve Belhanda açıklaması Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Avrupa Ligi'ndeki grubundan, PFDK'nın Roberto Soldado ve Jailson'a verdiği cezalara kadar çeşitli konularda açıklamalar yaptı.

4 Enes Kanter'in yere serildiği an NBA'de New York Knicks forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter, Atlanta Hawks maçında rakibinin müdahalesiyle takla atarak yere yapıştı.

5 Valbuena, UEFA'nın 11'ine seçildi Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, Cocu'nun gidişiyle 11'e döndü. 2 maçta 2 gol 2 asistlik katkıyla takımına liderlik yaptı.

6 A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı A Milli takımımızın, İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Lucescu F.Bahçe ve Beşiktaş'tan 1'er, G.Saray'dan ise 2 oyuncu davet etti.

7 Sergen Yalçın Alanyaspor ile anlaştı Bir süredir boşta olan 46 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor'un başına geçti.

8 Drogba futbol kariyerini noktaladı Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişili yıldız Drogba, kariyerinin son maçına çıktı.

9 Talimatlara göre Belhanda neden ceza almadı Olaylı derbinin başrol oyuncusu olan Belhanda'nın ceza almaması sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldırdı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Koeman, "Ceza alması için adam mı öldürmesi lazımdı" dedi.