G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var

1 Sinan Gümüş: Hocam beni yine iyi motive etti Alanyaspor maçında sonradan oyuna giren ve attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan Sinan Gümüş, Fatih Terim'le arasında geçen konuşmayı anlattı.

2 Mehmet Topal: Derbide çok çok kötü şeyler olmadı Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Mehmet Topal, "Hükmen 3-0 sayılacak kadar çok çok çok kötü şeyler olmadı" dedi.

3 Aykut Kocaman: Neden kan akmadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Şenol Güneş'in yaralanması hakkında konuştu. Kocaman, "Neden hiç kan görmedik?" diyerek Güneş'in rol yaptığını ima etti.

4 Hasan Şaş'tan Tümer Metin'e: Sen anlayamazsın Hasan Şaş, maç öncesi yumruk şov yapmasını eleştiren Tümer Metin'e İnstagram hesabından cevap verdi. Şaş, "Aramıza kimse giremez" dedi.

5 Pieroya göre Denayer ofsaytı bozuyor Alanyasporlu Douglas'ın Muslera tarafından düşürüldüğü pozisyonun öncesinde ofsayt bayrağı kalkmıştı. Ancak pieroya göre Denayer ofsaytı bozuyor.

6 Fikret Orman: Derbide yaşananların sorumlusu F.Bahçe'dir Fikret Orman, derbide yaşanan olayların kumpas olduğunu kabul ederken, sorumlusunun yine de Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

7 Trabzonspor, evinde Sivas'a yenildi Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'a 2-0 yenildi.

8 Galatasaray, Alanya deplasmanında kazandı Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda sonradan oyuna giren Sinan Gümüş'ün golüyle 3-2 yenen G.Saray liderliği geri aldı.

9 Ümit Özat'tan takımına ağır eleştiri Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 3-0 kaybettikleri Osmanlıspor maçı sonrası oyuncularını eleştirdi.