Hasic'te sorun çözüldü

Harcama limitindeki sorun nedeniyle devre arası transfer döneminde kimseyi alamayan Beşiktaş yönetimi, çareyi altyapıda buldu.

Sezon başında U19 takmına transfer edilen 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic’i A takıma çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar, eski yönetimin yaptığı anlaşmaya takılmıştı.

1.2 MİLYON EUROYA ANLAŞILDI

Profesyonel sözleşme imzalanması durumunda genç futbolcuya 2 milyon euro imza parası vermek zorunda olan yönetim, bir süredir bu sözleşmeyi değiştirmek için uğraşıyordu.

Yapılan görüşmeler neticesinde iki tarafın konuyu tatlıya bağladığı ve 1.2 milyon euroda anlaşıldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ KENDİ OYUNCUSUNU TRANSFER ETTİ

Yetenekli futbolcuyla kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacak olan Kartal, böylece devre arası transfer dönemini kendi oyuncusunu alarak kapatmış olacak.

Ajdin Hasic’in sezonlara göre alacağı maaş şu şekilde:

2019/20 sezonunda toplam 200.000 euro

2020/21 sezonunda toplam 225.000 euro

2021/22 sezonunda toplam 275.000 euro

2022/23 sezonunda toplam 375.000 euro

2023/24 sezonunda toplam 400.000 euro