Hastaneden açıklama: Terim'in hafif öksürüğü var

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, spor camiasını da etkilemeyi sürdürüyor.
Son olarak dün akşam Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Hastanede tedavi altında olan 66 yaşındaki teknik adamın, sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in, hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir.''