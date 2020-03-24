Hastaneden açıklama: Terim'in hafif öksürüğü var

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Korona nedeniyle kendini karantinaya alan Ronaldo

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Falcao ve ailesinden dans şov

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Süper Lig'de maçlar seyircisiz devam edecek

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Muslera ve Falcao'dan mesaj: Evinde kal Türkiye

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Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

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1 Yusuf Duruk şehit oldu Bir dönem Trabzonspor ve BB Erzurumspor forması giyen Yusuf Duruk, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan ateş sonucu şehit oldu.

2 Muslera: Din ile ilgili olumsuz bir yorum yapmam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği röportaj hakkında bir açıklama yapan Fernando Muslera, "Kullandığım sözler tamamen yanlış anlaşılmış" dedi.

3 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ertelendi Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi konusunda IOC ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

4 Muslera'dan Erdoğan'a koronavirüs eleştirisi Fernando Muslera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini, koronavirüsün önüne koyduğu iddia etti. 33 yaşındaki kaleci, "Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. Ancak işler daha da karıştı" dedi.

5 Ankaragücü Başkanı Mert: Neyi düşüneceğimizi bilmiyoruz Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mert, "Küresel bir salgınla mücadele ediyoruz, çok zor şartlar altındayız" dedi.

6 Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları yağdı Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıklaması üzerine eski ve yeni Galatasaraylı futbolcular, tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirterek sosyal medya paylaşımları yaptı.

7 Buse Terim: Babam şu anda iyi Fatih Terim'in kızı Buse Terim, koronavirüse yakalanan babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Terim, "Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj" dedi.

8 Beşiktaş feshedelim dedi, Lens vazgeçti Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine gitmek isteyen Jeremain Lens'in ısrarlarına yönetimden, 'Mikel gibi feshedersen, gidebilirsin' yanıtı gelince Hollandalı oyuncu, İstanbul'da kaldı.

9 TFF'nin geçmiş olsun mesajına büyük tepki Fatih Terim'in erteleme talebine kulak asmayan TFF, 66 yaşındaki hocanın koronavirüse yakalanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Ancak bu mesaj, büyük tepki topladı.