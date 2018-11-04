Hatay'da kazanan Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Hatayspor'u 1- 0 yendi.
Hatayspor: 0 - Ümraniyespor: 1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Anıl Usta, Çetin Öncel
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 57 Tom - Dk. 65 Mehmet Tayfun Dingil), Hamza Gür (Dk. 46 Sinan Kurumuş), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye (Dk. 25 Merthan Açıl), Vasilogiannis (Dk. 85 Bahadır Taşdelen), Leandrinho, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal, Madinda (Dk. 67 Recep Aydın)
Gol: Dk. 42 Leandrinho (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Yılmaz Özeren, Dk. 63 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 85 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 21 Emircan Altıntaş, Dk. 71 Burak Öğür, Dk. 90 Merthan Açıl (Ümraniyespor)