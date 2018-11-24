Hatay'da puanlar paylaşıldı

TFF, Galatasaray-Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı için inceleme başlatıyor. Hatalı bulunan hakemin görevine son verilecek.

TFF penaltıda hatası olan hakemi gönderecek

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, U19 Milli Takımımızın, İngiltere'yi 1-0 yendiği maçta, 4 Avrupa ekibi tarafından izlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Ali Dürüst istifa etti

Ünal Karaman ve Koeman derbide ilk yarım saatin önemine dikkat çekti. Koeman rakibin baskısını kırmayı, Karaman ise erken gol bulmayı planlıyor.

Koeman ve Karaman'ın derbi taktikleri

West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, adı Beşiktaş'la anılan Javier Hernandez'le ilgili ocak ayında karar vereceklerini ifade etti.

Fenerbahçe'nin son haftalardaki parlayan yıldızı Valbuena, Trabzon deplasmanında kazanarak geleneği sürdüreceklerini ifade etti.

Valbuena: Trabzon'da yine kazanacağız

Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerini hainlik yapmakla suçlayan Ali Koç'a ilk kez cevap verdi.

Aykut Kocaman: Yardımcı antrenörlerim hain değil

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Mehmet Demirkol: Serdar'ın pozisyonu penaltı değil

Galatasaray'ın Konyaspor'u konuk ettiği maçın son dakikalarında Serdar Aziz'in yaptığı hareketi değerlendiren spor yazarları, kararın hatalı olduğu görüşünde hemfikir.