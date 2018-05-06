Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet alanında yapılan kutlamalarda bordo-beyazlı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Takım otobüsü meşale ve tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, takımlarının 1. Lig'e çıkmasının mutluluğunu yaşadı.

Alana kurulan sahneye tek tek çağrılan futbolcular, taraftarları selamladı ve özçekim yaptı. Temsili kupanın kaldırıldığı programda, havai fişek gösterisi de düzenlendi.

Hatay'da şampiyonluk kutlamaları VİDEO



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, burada yaptığı konuşmada, şampiyonluktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şampiyonluğun, teknik heyet, yönetici, futbolcu ve taraftarın el birliği ile geldiğini belirten Savaş, "Hep birlikte başardık ve Hatay'ı spor kenti yaptık." dedi.

Önümüzdeki sezon Hatayspor'u daha çok güçlendireceklerini kaydeden Savaş, Süper Lig için adım atacaklarını vurguladı.