Hatayspor Adanaspor'a 4 attı

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda Adanaspor'u ağırladı. Mücadele, evin sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadeleye hızlı başlayan Hatayspor, dakikalar 8'i gösterdiğinde Bakary Nimaga'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. 36. dakikada Adanasporlu Abdülkadir Ömr, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Bu gol, aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

Ev sahibi ekip, 67. dakikada Mesut Çaytemel'in golüyle yeniden üstünlüğü sağladı ve durumu 2-1'e getirdi. Bu golün ardından ataklarını hızlandıran Hatayspor, 78. dakikada Hamza Gür, 81. dakikada Tom'un golüyle skoru 4-1'e getirdi ve maç sonuçla tamamlandı.

Öte yandan Adanasporlu Hakan Barış, 38 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrasında kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Hatayspor, maç sonrası puanını 58'e çıkarttı ve 3. sırada yer almaya devam etti.

Ev sahibi ekibin puan kaybetmesi durumunda Gençlerbirliği, direkt olarak Süper Lig'e çıkma şansını kazanacaktı. Adanaspor ise 34 puanla 13. sırada yer aldı. Hatayspor, gelecek hafta Boluspor'un konuğu olacak. Adanaspor ise evinde Altınordu ile karşı karşıya gelecek.