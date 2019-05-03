Hatayspor, Bolu'da 4 golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, deplasmanda Boluspor ile karşılaştı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 34. dakikada Gökhan, 42. dakikada Hamza, 74. dakikada Mirkan ve 86. dakikada Caner Hüseyin'den geldi. Boluspor'un tek sayısını ise 55. dakikada Burak kaydetti.
Bu sonucun ardından 3. sıradaki Hatayspor puanını 61 yaptı ve play-offu garantilerken, doğrudan Süper Lig'e çıkma yolund da ümitlerini sürdürdü. Boluspor ise 46 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor evinde Giresunspor'u konuk edecekken, Boluspor ise deplasmanda Altınordu'ya konuk olacak.