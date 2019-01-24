Hatayspor çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda medipol Başakşehir, İstanbul'da 1-0 yendiği Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Hatayspor 4-1 kazanarak tur atladı.

Başakşehir ise kupaya sürpriz bir şekilde veda etti. Hatayspor'un gollerini 12. dakikada Yusuf Abdioğlu, 25 ve 65. dakikada Mirkan Aydın, 43. dakikada Selim Ilgaz kaydetti.

GÜÇLÜ KADRO İLE SAHAYA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'in tek golü 19. dakikada Milos Jojic'ten geldi. Medipol Başakşehir, Hatayspor deplasmanına yedek futbolcularıyla çıktı. Ancak yine de oldukça güçlü bir 11 ile mücadele eden Başakşehir beklemediği bir skorla karşılaştı.

Abdullah Avcı, ikinci yarıda Edin Visca, Stefano Napoleoni ve İrfan Can Kahveci oyuna sürerek skoru değiştirmeye çalıştı ama bu düşüncesi başarılı olmadı.

HATAY ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Genç teknik adam İlhan Palut yönetimindeki Hatayspor, Başakşehir'i eleyerek önemli bir başarının altına imza attı. Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

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