Hatayspor, Eskişehirspor'a 4 attı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Hatayspor, 2. dakikada Hüseyin Bağ'ın ayağından gelen golle 1-0 öne geçti.

16. dakikada ev sahibi ekibinin golcü futbolcusu Mirkan Aydın, takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Karşılaşmanın 73. dakikasında Hatayspor'da Hamza Gür, farkı 3'e çıkaran gole imza attı.

86. dakikasında Hamza Gür, kendisinin 2, takımının 4. golünü Eskişehirspor ağlarına gönderdi ve bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Bu sonuçla Hatayspor puanını 44'e yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.

Eskişehirspor ise 25 puanda kalarak haftayı 16. sırada kapattı. Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, Osmanlıspor deplasmanına gidecek. Eskişehirspor ise evinde Altınordu'yu konuk edecek.