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Hatayspor haftayı lider bitirdi

TFF 1. Lig'de 12. hafta mücadelesinde Hatayspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

| Haber Merkezi
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TFF 1. Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Hatayspor, İstanblstanbulspor'u konuk etti.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Hatayaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Mesut Çaytemel kaydetti.

Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 24'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 6. maçından da galibiyet alamayan İstanbulspor ise 14 puanda kaldı.

Hatayspor, gelecek hafta Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor ise Karagümrükspor'u ağırlayacak.

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