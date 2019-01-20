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Hatayspor lider Gençlerbirliği'ne 3 attı

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasındam lider Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmeyi başardı.

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Hatayspor lider Gençlerbirliği'ne 3 attı

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Büyük heyecana sahne olan maçta Hatayspor, lider Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Hatayspor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mesut Çaytemel, 71. dakikada Hamza Gür ve 90+5. dakikada Mirkan Aydın kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 17. dakikada Nadir Çiftçi attı.

Bu galibiyetin ardından Hatayspor puanını 32'ye çıkarırken, Gençlerbirliği 41 puanda kaldı. Gençlerbirliği bir sonraki hafta sahasında Altınordu'yu konuk edecek. Hatayspor ise bir sonraki hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.

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