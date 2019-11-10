Hatayspor Ümraniye'ye takıldı

TFF 1. Lig'in 11. hafta müacdelesinde Ümraniyespor evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takım 0-0'lık sonuçla sahadan 1 puanla ayrıldı.

Dengeli bir oyunun ortaya çıktığı karşılaşmada iki takım da 4 isabetli şut bulurken, ağları sarsmayı başaramadı.

HATAYSPOR'UN 3. BERABERLİĞİ OLDU

Bu sonucun ardından lider Hatayspor 3. beraberliğini aldı ve 21 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. maçından galibiyet çıkaramayan Ümraniyespor ise 18 puanla 3. sırada yer aldı. TFF 1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor evinde İstanbulspor ile karşılaşacakken, Ümraniyespor ise deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.