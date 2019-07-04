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Hatayspor’da Bobo sesleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giymiş olan Bobo'yu transfer gündemine aldı.

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Hatayspor’da Bobo sesleri

Bordo-beyazlı kulübün Alanyaspor ile anlaşması karşılıklı olarak feshedilen Brezilyalı forveti transferde hedeflediği öğrenildi.

BOBO HATAY'A GELMEYE HAZIR

Tekrar Türkiye’ye gelmeye hazırlanan 34 yaşındaki tecrübeli forvetin Hatayspor’la her konuda anlaştığı ve son olarak eşini ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Hatayspor transfer komitesi tarafından Hatay’a ait fotoğrafların Bobo’ya gönderildiği de iddia edilirken, Bobo’nun eşini ikna etmesi durumunda birkaç gün içerisinde Türkiye’ye gelmesi beklendiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

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