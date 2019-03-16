Hatayspor'dan Ankara'da kritik galibiyet

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 10, 32 ve 57'de Mirkan Aydın kaydetti. Osmanlıspor'un tek golü 84'te Burhan Eşer'den geldi.

ZİRVEYE 1 ADIM DAHA YAKLAŞTI

Ligde son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Hatayspor, puanını 47'ye yükseltti. Zirveye bir adım daha yaklaşan bordo-beyazlı ekip, ilk 2 iddiasını sürdürdü. Ligde son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Osmanlıspor ise 48 puanda kaldı.

Öte yandan Osmanlıspor'da Muhammed Bayır, 82. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Başkent ekibi, üç oyuncu değişikliği hakkını tamamladığı için kalan bölümde 10 kişi mücadele etti.